SELJATAS DEPRESSIOONI! Näitleja Riho Rosberg läbipõlemisest: „Tundsin, et ma ei saa vastu seda, mida annan.“

Kell hakkab saama kümme õhtul ja just on lõppenud kahevaatuseline mõrvamüsteerium „Marie Rogét’ mõistatus“. Peaosaline, Edgar Allan Poed kehastanud Riho Rosberg (57) istub pisikeses grimmiruumis ning võtab peegli ees vilunult parukat ja grimmi maha. Nii vilunult, et peeglisse polegi vaja vaadata – asi on pikkade näitleja-aastatega sedavõrd käpas.