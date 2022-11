TALIBAN MEIE ARVUTITES | Kübervägivald surub naised veebis vait. Kättemaksuporno eest leiab kaitset vaid kohtus, kuid see on kulukas ja aeglane

Kübervägivalla pea takistamatu levik läbi anonüümsete keskkondade on toonud kaasa olukorra, kus paljud naised ei julge veebis enam end väljendada või on hakanud end rohkem piirama. Halvustava pornograafilise veebisisu ohvril on ainus võimalus on pöörduda kohtusse, kuid see on kallis ning ajamahukas, selgus tänasel arutelul koos politsei ja naiste tugikeskuse asjatundjatega.