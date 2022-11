AVESTA 24.11 - 30.11 | Praktilised õpetused igaks päevaks

Neljapäev, 24. november 2022

9. Päikese päev, kuuloomine ja 1. Kuu päeva algus 0.57,

2. Kuu päeva algus 9.38

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päev on pühendatud taevasele tulele ning seotud loomingulisusega. Ole reibas ning kulutada füüsilist energiat. Ei tohi kaua magada, palju paigal istuda ega laiselda. Päev sobib uue füüsilise treeningu tsükli alustamiseks. Hea päev ka külluse saavutamiseks sestap pole hea anda ega võtta võlgu.

Kuutsükli esimene päev, mis algab koos kuuloomisega kell 0.57, võib tuua mitmeid uusi loomingulisi ideid, kui oled varakult üleval ja neile avatud. avatud. Kell 9.38 algav kuutsükli 2. päev toob kaasa soovide tulva ja siin tuleb olla ettevaatlik, et sa ei killustaks enda peamist eesmärki. Täna saadud informatsioon on tähtis kogu saabuva kuu jaoks.

PÄEVA MÄRGID:

Kui sind tabab kuumahoog, kõrvad tulitavad, suu kuivab, siis näitab see energia tõusu, tervise taastamist ja tugevnemist. Kui külmetad ning ei saa kuidagi sooja, siis on see hoiatus haiguse, languse, depressiooni eest, sest kaitseingel pöörab sinust ära