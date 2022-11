„Avalikult paljas olemine on mul vist kõige loomulikum olek.“ Saaremaa talutütrest sai strippar, nõiamoor ja veel palju enamatki!

Saaremaal talupidajate peres sündinud Triinu arvas, et kõige vanema lapsena peab just tema vanemate elutöö üle võtma. „Peale keskkooli tundsin kohustust vanemate talus jätkata, mistõttu läksin õppima piimatehnoloogiat ja veisekasvatust. Kaks aastat talus töötades sain ma aru, et minust mingit veisekasvatajat ega juustutegijat ei saa,“ lausub Triinu. Lehmadega päevast päeva koos olles sai selgeks, et kuigi loomad on väga nunnud, siis on nad ka väga antisotsiaalsed. See Triinule ei istunud.