PÄRAST LAHUTUST SAAB TERROR HOOGU: ühe naise valus võitlus. Mis juhtub, kui laps muutub relvaks vanemate käes?

„See on eranditult tavaline, et ka pärast suhte lõpetamist kestab lähisuhtevägivald edasi. Ime on siis, kui see lõpeb,“ ütleb Pärnu naiste tugikeskuse juht Margo Orupõld, kes iga päev tegeleb lähisuhtevägivallast välja tulnud ja tulemas naistega. Oma hingeelust räägib ühe lapse ema, kes on pea kümme aastat talunud endise elukaaslase vaimset terrorit. Relvana on eksmees kasutanud ka nende ühist last.