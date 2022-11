SOOME NAISTE SEKSIPÕUD: värske uuring paljastab viis põhjust, miks põhjanaabrid ei armatse piisavalt

Värskest uuringust selgus, et 3000 Soome naise seas on 60 protsenti neid, kelle seksisoov on suurem, kui päriselu võimaldab. Lugejatelt küsiti, kui tihti nad seksida tahaksid. Veidi üle poole vastanutest ütles, et nad tahaksid põhimõtteliselt iga päev seksida. Veidi üle 30 protsendi ütles, et nad tahaksid seksida umbes üks kuni kolm korda nädalas, kirjutab Ilta-Sanomat.