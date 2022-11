ÄGE NAINE! Neljakuuse lapse kõrvalt tippsporti naasnud olümpiavõitja Julia Beljajeva: „Muidugi õpetan tütre ka vehklema. Aga abikaasa seda veel ei tea!“

Möödunud nädalal osales Julia (30) Tallinnas toimunud maailmakarikavõistlustel Tallinna Mõõk ning naine mõistab, et neljakuuse lapse kõrvalt taas võistluskarussellile astumine võib tunduda liigse kiirustamisena. Teisalt oli see tema plaan juba algusest peale, sest kahe aasta pärast Pariisis toimuvatele olümpiamängudele pääsemise nimel tuleb hakata punkte koguma. Võita veel üks kuldne medal ja kogeda ülevaid emotsioone poodiumi kõrgeimal astmel on seda väärt ning suur eesmärk.

Paras kunsttükk

Tagasitulek pole tema sõnul lihtne, kuigi juba on Julia leidnud, et vehklemisoskused ja tehnika ei kadunud lapse saamisega kuhugi ning paranevad iga treeningkorraga. Vaid füüsiline vorm vajab veidi korrigeerimist. „Mõned lisakilod on jäänud, kuid võitlus nendega käib,“ kinnitab noor ema. Samas võtab ta asja rahulikult, sest teab, et ilmselt pani lapse rinnaga toitmine kaalu seisma ja see on mööduv nähtus.

Trennide kohandamine Olivia päevakavaga on muidugi paras kunsttükk, sest beebi otsustab ju aeg-ajalt ikka, et sisseharjunud magamisajal võib ta olla üleval või nõuda hoopis vanemate tähelepanu. Neil puhkudel on Julia paremaks käeks abikaasa Ilja, ilma kelleta ta praegusel ajal lihtsalt hakkama ei saaks. Ka senini on treeninglaagrites viibimise ajal abikaasa kodutööd oma õlule võtnud. „Õnneks pole meil nii pikki laagreid kui kergejõustiklastel,“ tõdeb naine.