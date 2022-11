„USSIKEELED“ | MIKS NAISED VALETAVAD? Põhjused on hullemad, kui sa arvatagi oskad

Eks me ole paljud sellega kokku puutunud – ikka lipsab pisuke vale üle huulte. Mõni võib seda nimetada tõe alternatiivseks vormiks, teine kolmandaks vaatenurgaks, kolmas lihtsalt loomingulisuseks. Kuidagi on levinud, et naistel tuleb seda kuidagi sagedamini ette. Seda kinnitab justkui ka rahvasuu igasuguste spontaansete purtsatuste järgi foorumites: „naised, miks te valetate!“