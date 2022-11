OSKA VAID MÄRGATA! Bussijaamast valgustisalongini – kunstinäituseid leiab kõikjalt

Sõbralike trollide maalimisega tuntust kogunud Pille avas äsja näituse „Kohtumised“ Jõhvi kontserdimajas, kuhu teda kutsuti juba kolmandat korda. „Selles hoones on avarust, õhku ja valgust,“ kiidab naine sealseid ruume.

Pille on tagasisidena kuulnud, et õhtuste kultuuriürituste nautijad või päevaste konverentside külastajad on kontserdimajas eksponeeritud väljapanekud hästi vastu võtnud. „Muinasjutulised tööd kõnetasid ja tõmbasid ootamatult argihallusest eemale,“ on ilusaim Jõhvist tulnud kompliment.

Pille mõistab näitusele sattujaid, sest naudib ka ise avalikes ruumides ja ootamatutes kohtades korraldatud väljapanekuid. Nii meenuvad talle kohe Tartu kaubamajas toimunud projektinäitused, sest seal oli ruumi eksponeerida suuremaid teoseid ning need mõjusid ootamatus keskkonnas tõeliselt pompoosselt. Tõsi, tänapäeval, kui kunstitöid kiputakse purgisuppidega ründama, lasub Pille sõnul avalikus kohas näituse korraldajail ka suur vastutus seinale seatud taieste turvalisuse tagamise eest.