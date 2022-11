„EI! SEE POLE TRADITSIOONIKS“: miks Jennifer Lopez oma abikaasa nime võttis, kas seda peaks tegema igaüks?

Vogue’i tulevase detsembri kaaneloo intervjuus rääkis popstaar, kuidas ta on saanud kriitikat, kuna seaduslikult pole ta enam mitte Jennifer Lynn Lopez vaid Jennifer Lynn Affleck, võttes abielludes oma abikaasa Ben Afflecki perekonnanime. Tema jaoks on kogu olukord aga täiesti arusaamatu. „Inimesed kutsuvad mind Jennifer Lopeziks edasi niikuinii. Minu seaduslik perekonnanimi on nüüd Affleck, sest me oleme koos. Me oleme üksteisele abikaasad. Ma olen selle üle uhke. Ma ei arva, et see on probleem,“ sõnas laulja.