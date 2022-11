AVESTA 17 - 23. 11 | Praktilised õpetused igaks päevaks

Neljapäev, 17. november 2022

2. Päikese päev 23. Kuu päev. Tänase päevanumbri sees Kuu ei tõuse.

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päev tõstab esile kõik head ja õilsad mõtted. On hea aeg, et loobuda vanadest harjumustest ja käitumismustritest. Puhasta oma mõtted, sest on aeg selgelt näha perspektiive ja teada, mille eest võidelda või kuhu minna. Hea aeg inimestega suhtlemiseks, reisimiseks, sõitudeks, teiste aitamiseks.

Kuutsükli 23. päev eeldab kindlaksjäämist enda sisemistele väärtustele, sest see on saatanlik Kerberose ja kimääri päev. Täna ei tohi kahelda oma tee valikus, sest vastasel juhul lendad kahtluste ja otsustamatuse keerisesse. Ole kannatlik ja jää rahulikuks igas olukorras. Päeva energiate õige kasutamine võib avada tervendajavõimed.

PÄEVA MÄRGID:

Kui kodust väljudes puhub tuul külje pealt või pähe kukub mõni puuleht, siis oled taevaste jõudude kaitse all. Kui sind hüütakse mitu korda nimepidi, siis tähistab see sinu seisundi paranemist ja soovi täitumist. Siis tuleb kohe midagi soovida. Raha või metallesemete leidmine on halb märk ja toob needust, kaotusi või ebaõnne. Kui täna ostetud ese puruneb, kaob või rebeneb, siis ei tohi sa kuu aja jooksul midagi osta. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenäod on tähenduslikud. Kui nägid unes teed, reisi, puud, siis tähistab see heaolu, muutust paremusele, soovi täitumist.

TOIT:

Süüa tuleb kergeid ja lihtsaid toite: salateid, võileibu, suupisteid.

SOODSAD VÄRVID: