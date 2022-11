LAULURAHVA HÄÄBUMINE? Teenekas lauluõpetaja Thea Paluoja: „Ega koolide koorid enam paksult rahvast täis olegi. Inimestel on muud huvid!“

Thea oma sünnipäeva teab mis vungiga ei pidanud: kokku tuli pere ja lähim sõpruskond.

„Ma ei ole põdeja. Ei oma vanuse ega ajakulu üle,“ lausub ta. Numbritest rääkides ei tea naine vaid üht – mitu lauljat aastakümnete jooksul temalt õpetust on saanud. Neid on tuhandeid. Ja enamikule neist on ta endiselt lihtsalt Thea, mitte õpetaja. Sest õpetajaks nimetamine talle eriti ei meeldi. Nagu ka teietamine.

„Teietamine põhjustab tahtmatult kaugenemise, proovin oma õpilasi ikka sina peal hoida, püüame olla nagu sõbrad.“

Ikka läbi kesklinna

Thea elab abikaasaga Raplast nelja kilomeetri kaugusel Alu alevikus ja käib tööl autoga.

Kunagi asus laulustuudio kultuurikeskuse lava all keldrikorrusel, nii et aknast võis jälgida möödujate kinganinasid ja põlvi. Nüüd laiub see täiesti maa peal, õigemini Rapla uue kinosaali all ligi sajal ruutmeetril. Kui veab, paistab avaratest akendest sisse isegi päike. Ja ehkki tema loodud Rapla laulustuudio hakkas stuudio nime all tegutsema 30 aasta eest, on see tegelikult samas vormis toiminud kaks ja pool aastat kauemgi. Selle stuudio juhataja ja ainus pedagoog on Thea siiani.

Aastatega on Rapla üha kenamaks muutunud. Hommikul tööle minnes ja õhtul koju sõites keerab ta rooli ikka läbi kesklinna, et selle kaunidust nautida. Ainult et kui varem ääristas teed Alust Raplasse kaunis ja sügav mets, ulub nüüd selle asemel vaid tuul. Kõik on maha raiutud.