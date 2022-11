KAS PIKK KIHLUS NÄITAB EBAKINDLUST? Need on pulmadega ootamise plussid ja miinused - ja boonuseid jagub!

2021. aastal oli Ameerika Ühendriikides keskmiseks kihluse pikkuseks 16 kuud. See tähendab, et eelistati kohe pärast kihlumist hakata pulmi planeerima, mis võtabki umbestäpselt aasta. Ja kuigi öeldakse, et õige kihlus kestab maksimaalselt vaid viis aastat, siis võib nii mõengi paari puhul öelda, et pikk kihlus ei ole üldse halvem kui lühike. See võib olla isegi palju parem valik.