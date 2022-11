„USSIKEELED“ | „LÕIKASIN JUUKSED MAHA JA LANGESIN MEELETU KIUSU OHVRIKS!“ Valusad lood sellest, kuidas patsi pikkus on naisi mõjutanud

Täna räägime me juustest – kuidas need on meie elu mõjutanud. Ei, see pole siin kerglane kosmeetikateema – kuigi saaksime ka selles vallas nõu anda – vaid arutelud ja meenutused, kuidas ühiskond reageerib naise julgusele teha midagi nii triviaalset nagu soengumuutus.