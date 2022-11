PARIM VERSIOON ENDAST: 11 lihtsat harjumust, mida juurutada või muuta

Austraalia näitleja ja kirjanik, F. M. Alexander, kes töötas välja Alexanderi tehnika – õppeprotsessi, mis ületab reaktsioonina tekkivaid harjumuspäraseid mõtlemispiiranguid –, on öelnud: „Inimesed ei otsusta oma tuleviku, vaid harjumuste üle. Harjumused on need, mis kujundavad tuleviku.“ Kõik me tahame olla parem versioon iseendast ja seda on võimalik saavutada ainult tänu teadlikult kujundatud harjumustele. Vaatame otsa mõnele neist, mida kerge vaevaga muuta või kujundada.