Unistused tugevdavad suhet

Mattila meenutab USA psühholoogi Robert Sternbergi armastusekirjeldust: see on kolmainsus kirest, lähedusest ja pühendumisest. Kui suhe püsib vaid ühel või kahel elemendil, on see haavatavam. Kui esmane kirg on möödas, annavad unistused meile suuna ja lisavad turvalisust, kinnitab Mattila. Osa unistusi läheb täide, osa kaotab oma tähtsuse. Unistusi tuleb osata ka värskendada. „Kui suured sihid, nagu näiteks pere ja kodu, on saavutatud, kas meil ikka jagub kogu ülejäänud eluks ühiseid eesmärke? Küsimus on paljuski pühendumuses ja soovis suhet arendada ning pidevas vestluses lootustest ja suunast.“