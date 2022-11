Võõrastega lobisemine teeb õnnelikuks

Harvardi ülikooli teadlased leidsid, et inimesed, kel on eri tüüpi suhteid, on õnnelikumad kui need, kes käivad läbi vaid lähiringiga. Uurimuse käigus koostati kaheksast riigist pärit 50 000 inimese „sotsiaalne portfoolio“, kirjutab Daily Mail. Analüüs näitas, et need, kelle suhtlusringkond on laiema diapasooniga, on paremas tujus ja eluga rohkem rahul ning peavad oma elukvaliteeti kõrgemaks. Suhtlusaktide pikkus ja koguarv polnud nii tähtis kui suhtlusringkonna kirevus. „Sotsiaalse portfoolio“ mitmekesisus ennustab õnnetunnet rohkemgi kui abielus olek, avastasid Harvardi teadlased.