„MÕTTEKOHT“ | "Hingehoidjal pole surnutega midagi teha, hingehoidja aitab elavail elada"

„Järelikult ei ole nii halb, et hingehoidja saadeti. Kuni inimene elab saab hingehoidja temaga tegeleda,“ on Raili Hollo vastanud kohkuinuile, kellega teda kui hingehoidjat vestlema on saadetud. „Hingehoid on elavale inimesele toeks olemine,“ kinnitab ta tänases Naistelehe podcastis Mõttekoht.