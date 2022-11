Kuldnõela võitnud Diana Arno meenutab Miss Estonia aegu: omal ajal oli see põnev väljakutse. Ilmselt võib seda seiklust lugeda minu disainerikarjääri alguspunktiks

„Usun, et hakkan siin päris tihti käima. Tegelikult mõlgutasime selles suunas mõtteid juba mõni aasta tagasi, kuid mõistsime toona, et peaksime just sellele regioonile sobiva kollektsiooni looma. Nüüd elab siin palju eurooplasi ja linnapilt on hoopis teine. Kindlasti peab igat sellist suuremat sammu hoolikalt kaaluma ja planeerima,“ räägib Diana elust palmide all, kus puhkus on tööga ühendatud.

Tema brändi riided on müügil ka Suurbritannia, Ameerika ja Soome showroom’ides, kuid e-poe kaudu on kollektsioonid jõudnud suisa Austraaliasse välja.