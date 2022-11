Hans Christian Anderseni muusa ja eluarmastus Jenny aitas kaasa imeilusate muinasjuttude sünnile

Ajaloost on teada, et enne Jennyga kohtumist kartis Taani muinasjutuvestja naisi nagu tuld ning hoidis neist võimalikult kaugele. Kirjanik oli teadlik oma ekstsentrilisusest, pidevast kalduvusest hüsteeriale ja alatistest kahtlustustest kõigi ning kõige suhtes. Ka kühmus olek ja mitu numbrit suuremad ülikonnad ei aidanud tal uskuda edusse vastassooga.

Kõik muutus päeval, mil Hans Christian kohtus Kopenhaagenis kontserttuuril viibinud Jennyga. Aasta oli 1843. Sama aasta 20. septembril kirjutas Hans Christian päevikusse sõnad: „Ma armastan!“

Hilisemas autobiograafias kavaldas Andersen, et esimesel kohtumisel tundus naine talle täiesti tavaline. Isegi sedavõrd, et unustas lavatähe peagi. Tegelikult polnud see kaugeltki nii: Jenny püsis visalt kirjaniku mõtetes kuni järgmise kohtumiseni kolm aastat hiljem, mil „Rootsi ööbikuks“ ristitud naine tuli taas Kopenhaagenisse kontserte andma.

Kummaline ja piinav suhe

Kirjanikuhärra armus meeletult, kuid otsustamatuse ja ujeduse süül ei tunnistanud Jennyle oma tundeid.