JUMALAGA ROKENROLL! Hardi Volmer kingib endale sünnipäevaks portreefilmi... iseendast

Elulooline dokumentaalfilm filmirežissöörist, teatrikunstnikust ja muusikust Hardist pidi valmima juba kahe aasta eest. Ent väike eelarve ja pandeemia tõmbasid hoo maha. Nii juhtuski, et just tänavuse sünnipäeva paiku tuleb kibekiirelt otsad kokku tõmmata.

Rahulolev pensionär

Kuidas elab kohe 65aastaseks saav mees? „Ei tohi nuriseda, teen vana ja harjumuspärast tööd, filmi kõrval singervingerdan lavalaudadel ja üksiti olen juba pensionäärivana,“ vastab Hardi. Pensionäritiitel on mehele seejuures igati mokkamööda, sest igas kuus laekub pangakontole teatud summa. „Kui oleks 30 aastat ühes asutuses tööl käinud ja pensionäriks saamine tähendanuks lilli ja plaksutamist koos töölt ärasaatmisega, oleks see psühholoogiliselt olnud keerulisem. Vabakutselisena oskan regulaarseid sissetulekuid hinnata.“

Viimased pingutused filmi valmimise nimel on tänavu ka väike vabandus sünnipäeva tähistamisest ära viilida, nagu mees seda ikka läbi aastate teha on püüdnud. „Vene ajal oli see võimatu. Siis järgnes mu sünnipäev suure oktoobrirevolutsiooni paraadile ja vabad päevad tekitasid soodsa pinnase spontaansetele pidudele,“ muigab mees.