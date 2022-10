MIKS TULEB END ROHKEM ARMASTADA: "ärkasin päev enne pulmi oma tulevase kõrval ja mõtlesin, et appi, ma ei taha abielluda..."

Teekond enesearmastuseni on paljude naiste jaoks pikk ja vaevaline, sest hinges ja meeles on piiravad ühiskonnastandardid, teiste negatiivsed kommentaarid ja tihti ka valusad õppetunnid lapsepõlvest. Koolitaja Epp Kärsin ja stilist Kristiine Lään-Vantsi töötavad igapäevaselt edukate Eesti naistega, et aidata neil leida oma sisemine enesekindlus ja õppida end armastama olenemata välimusest.