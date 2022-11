TIIU TEST | Hea talvine kätekreem niisutab ja toidab märkamatult

Talv paneb meie naha proovile, aga abi leiab heast kätekreemist. Kreemitada tuleks nii pärast kätepesu kui ka enne õue minekut, seepärast võiks päästev tuub olla käepärast vannitoas, esikukapil ja ka käekotis. Et aga kätekreeme on palju, siis tekib küsimus, millist neist soetada endale just vastu talve?