REET LINNA | Minusugune säilibki külmas paremini

Sügise algusest peale olen ma istunud jahedas toas, sest mul on gaasküte, mis teadagi on hirmus kallis. Ega ma elektrit ka üle kuluta. Ühesõnaga, lükkasin radikad välja ja soojendan ainult vett. Teleka ees istun küünlavalgel, jalad tagumiku all. Enne tõmban villased sokid jalga — mis ka ööseks jäävad —, panen kampsuni selga ja pole häda midagi.