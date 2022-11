SOTID SELGEKS! Kes ukse avab ja kes esimesena sisse läheb?

On kombeid, mida täidame päevast päeva, ilma et isegi mõtleks, kas talitame õigesti või kas midagi saaks teisiti teha. Nii tasub üle rääkida, missugused kirjutamata viisakusreeglid kehtivad praegu sisenemisel ja väljumisel olgu majja, lifti või ühissõidukisse. Seda enam, et ajaga on üht-teist muutunud.