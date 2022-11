MINU JUURED | Irja Lutsari vanaisa oli Võru suurkaupmees

Irja ema isa Paul Ebber ja teisedki sugulased olid enne nõukogude okupatsiooni Võrus suurkaupmehed. 1940. aastal vangistati Paul ja ta vend August. „Algul olid nad Patarei vanglas, kuid 14. juuni küüditamise ajal viidi Siberisse, kus mõlemad järgmisel aastal vangilaagris surid,“ räägib Irja. Asumisele saadeti veel teisigi sugulasi. „Pauli abikaasa Bertha ja nende lapsed olid samuti küüditatavate nimekirjas, aga Ebberite õlletehase autojuht tuli ütlema, et mingu nad kodust ära. Nad ei jõudnud minna kaugemale kui üle tee naabrite juurde. Kui küüditajad saabusid, ütlesid kodus olnud teenijad, et proua on võib-olla kusagil õpetajate üritusel ja lapsed linna peal. Ema oli siis 17, tädi Helve 13aastane.“