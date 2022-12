Näitleja Haide Männamäe on tuntud eelkõige Piibuna klounipaaris Piip ja Tuut, abikaasa Toomas Tross mängib Tuutu. Nende tütar Emma Tross lõpetas kevadel Vanalinna Hariduskolleegiumi teatriklassi, ta on kogu elu uskunud, et temastki saab näitleja.