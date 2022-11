TV3 „Selgeltnägijate tuleproovi“ vaatajad võivad veenduda, et saatejuht Eve Kallaste (47) on seal endale võtnud helge, kuid napi rolli. Ta on sealsamas, aga peaaegu nähtamatu, nii et teda peab mööda saadet taga otsima nagu Toots saia sees rosinaid!