Lahutus võib olla menopausi sümptom

Brittide uuringust selgus, et kümnest abieluprobleemidega naisest seitse süüdistab oma armuhädades menopausi. Mõne sõnul on nendega toimuvad suured muutused põhjustanud konflikte, mõni on isegi koduvägivalla ohvriks langenud, vahendab Daily Mail. Kuid ennekõike on kooselus pinged tekkinud menopausi negatiivsete kõrvalnähtude tõttu, nagu vähenenud sugutung ja suurenenud ärrituvus, aga ka unehäired.