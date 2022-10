Ettevaatust, see on kindel romantika hävitaja!

Daily Maili andmeil on värske uuring näidanud, et õigekirjavead võivad armušansse kõvasti vähendada. Enam kui tuhandet inimest hõlmanud küsitluses, mille korraldas kohtinguäpp Badoo, selgus, et 69% vallalisi britte peab suhte algusjärgus kirjutatud sõnumeis esinevaid kirjavigu heidutavaks. Potentsiaalsed Romeod peaksid hoiduma ka slängist, lühenditest ja emotikonidest.

Ligi pooled vastanuist ütlesid, et neile on saadetud sõnumeid, kus kirjavahemärke napib või puuduvad need sootuks. Säärased koolipoisilikud vead võivad intiimsuhte sõlmimisel otsustavaks saada. 42% vastanutest tunnistas, et seksisõnumeis figureerivad näpukad kahandavad nende kirge tuntavalt.