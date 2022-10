ARMUSUHTE HÄIREKELLAD: kui neid kõlamas kuuled, põgene!

Kui partner su sünnipäeva korra ära unustab, võib see olla solvav ja ärritav, kuid ei pruugi tema iseloomust aimu anda. Ent kui tal tähtsad kuupäevad alailma meelest lähevad, näitab see midagi tema isiku ja väärtuste kohta, kirjutab veebikülg Self.com. Vahel on hoiatavaid märke raske märgata. Spetsialistid soovitavad: jälgige partneri suhtemustreid, kuid ka oma sisetunnet mõne intsidendi peale. Kui paarilise käitumine paneb sind eneses kahtlema, tekitab tunde, et sinust ei hoolita või et oled lausa ohus, on tegu häirekellaga. Samamoodi on hoiatusmärk ka sinu õhupuudus või pulsi kiirenemine. „See näitab, et miski on valesti ja peab muutuma,“ ütleb New Yorgi psühho- ja seksiterapeut Dulcinea Pitagora.