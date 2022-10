VIDEO | PAKSUHÄBI VÕI MIDAGI ENAMAT? Taylor Swift muutis muusikavideo stseeni, sest haavas sellega oma fänne

Laulu „Anti-Hero“ muusikavideos, mis räägib Swifti ebakindlustes nii endas kui ka suhetes teistega, on video teisel minutil stseen, kus laulja astub kaalule ja koos oma nn deemoniga pead raputab. Nüüdseks küll kustutatud, oli kaalule vaadates kirjas inglise keeles ka sõna „paks“. Just see stseen tõi algselt Swiftile kaele süüdistuse, et lauljal on n-ö paksufoobia ja arvab, et suurem olla on häbiasi.