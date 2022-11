„NO SELLEKS IKKA RAHA ON!" Millest ei loobuks Eesti naised ka kõige kallimate hindade juures?

Aina kallinevad hinnad nii toidupoes kui ka muudes teenuste valdkondades ei ole enam midagi uut, kuid just viimane aasta on rahakotile eriti suure augu jätnud ja ilma kompromisside leidmiseta see ka aina suureneb. Mis on aga need tooted ja teenused, mille puhul üks tavaline Eesti naine mitte mingil juhul ei loobuks ning mille puhul jätab ta raha kõrvale paremateks päevadeks?