Vikerraadio saate „Päevatee“ uus juht Piret Kooli: ettepanek saate juhtimiseks tehti mulle sõna otseses mõttes tänaval

Särava ja terase pilguga Pireti (52) näolt annab kortsukesi luubiga otsida. See on üllatav, sest raadiost alguse saanud ajakirjanikukarjäär kestab tal tegelikult juba ligi kolmkümmend aastat ning töö pole kaugeltki kõige stressivabam. Mõistagi on sellesse aega jäänud muudki, näiteks töö pressiesindajana või tegutsemine kirjutavas meedias ja televisioonis, kuid Pireti tõeline kirg on endiselt raadio. Sealt ju kõik kunagi algas, ja nüüd on ta raadiomajas ringiga tagasi.

Tänu isale

Esimest korda sattus muusikapedagoogikat õppinud Piret raadiomikrofoni ette tänu legendaarsele raadio- ja telemehele Madis Salumile ehk oma isale, kes 1990ndate esimesel poolel Hiiu raadio asja asjas.

„Tema õpetaski mind. Õpetas selgeks puldi, seletas, kuidas uudist kirjutada ja seda ette lugeda. Saatepäev kestis neli tundi ja isa võttis iga päeva alati linti ning kirjutas sealt minu parasiitsõnad kollastele märkmepaberitele välja. Tema õpetas ka seda, kuidas uudistes lauseid õige rõhuga lugeda. Minul kui Ida-Virumaalt pärit tüdrukul olid välteprobleemid, ikka ütlesin „sünnippäev“, „muiidugi“.“

Lisaks stuudiotööle käis nooruke Piret, reportermakk õlal, reportaaže ja intervjuusid tegemas. Nii nagu raadios kombeks. Kõikides Eesti tõsiseltvõetavates raadiojaamades töötanud naisele kulus hiljem kõik marjaks ära.