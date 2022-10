ILUMINUT | Millal tuleks hakata kasutama küünetugevdajat?

Küünetugevdajate ülesanne on lihtne: spetsiaalsed koostisosad turgutavad küüsi, andes neile juurde tugevust ja painduvust, mis omakorda vähendab murdumist. Toonivate tugevdajate toime on laias laastus sama.

Enamasti kasutatakse tugevdajaid küüntel aluslakina. Kindlasti on see väärt toode neile, kel pärast pikaaegset geelküünte kandmist on tekkinud vajadus oma loomulikke küüsi vitamiinide ja toitainetega turgutada. Tooniv tugevdaja aga võiks olla esmaseks valikuks neile, keda häirivad oma küünte puhul valged laigud, kollasus või muud värvimuutused. Sellistel puhkudel läbipaistvast lakist ei piisa, sest küünedefektid jäävad näha.

Kuidas valida?