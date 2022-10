Liikumispuudega Kadrist sai tipptasemel koerasportlane: „Platsil tunnen end tõeliselt vabalt, ma ei mõte liikumispuudele või teistele murettekitavatele asjadele.“

„Ma lihtsalt ei saa kasvatada ja treenida väga suure liikumisvajadusega koeri,“ selgitab Kadri (34) peamist toimetulekunippi. Enneaegsena sündinud naisel on hapnikupuuduse tõttu kesknärvisüsteem püsivalt kahjustatud. Tserebraalparalüüsi ehk PCI diagnoos tähendab aga võimetust päris ise omal jalul kõndida. Enamasti kasutab Kadri abivahendina rulaatorit, kuid pikemate vahemaade läbimiseks ratastooli.

Koostöö koertega

Koeraspordi vastu hakkas sotsiaaltöötajaks õppinud ja tegevusjuhendajana ametis olev naine huvi tundma 17 aasta eest. Just siis tuli nende perre esimene koer, Kanada kunstniku Edwin Landseeri järgi nimetatud Landseeri tõugu Roxy. Ka kõik ülejäänud koerad on olnud sama tõugu. Just tõu sõbralikkus perenaist võlubki. „Nad on lausa nii sõbralikud, et koduvalvuriks ei sobi,“ naerab naine.

Ühel suvisel üritusel nägi Kadri koerasportlaste demonstratsioonesinemist ning kaotas sellele alale oma südame – nii vaimustav tundus koerte ja inimeste koostöö.