AVESTA 27.10–2.11 | Praktilised õpetused igaks nädalapäevaks

Neljapäev, 27. oktoober 2022

11. Päikese päev 3. Kuu päeva algus 11.27

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päev on pühendatud Päikesele, kes jagab meile valgust ja soojust ning on seotud lapsepõlve ja lapselikkusega. See on maailma avastamise ja tunnetamise päev, mil tuleb muutuda kui lapseks ja leida üles oma parimad omadused. Tegutse kiiresti ja reageeri lennult erinevatele situatsioonidele.

Kell 11.27 algaval kuutsükli 3. päeval ilmub taevasse kuusirp ning toob kaasa energia laine. Hästi läheb neil, kes on agressiivsed ja võitlejahingega.