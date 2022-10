„MÕTTEKOHT“ | "Õnnetunde kogemine on puhas ellujäämise küsimus"

„Nii meie vaimse kui füüsilise tervise huvides on see, et me aeg-ajalt õnnetunnet kogeksime,“ kinnitab tänases Naistelehe podcastis Mõttekoht õnneuurija Mari Tammar, et õnnelik olemine on inimese jaoks mõneti justkui ellujäämise küsimus. Aga kindel on tema sõnul ka see, et igaüks saab õnnelik olla, kui ta seda vaid tahab ja selle nimel vaeva näeb.