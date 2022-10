MILLEGA VÕLUVAD KULDNÕELA NOMINENDID? Vilve Unt: „See oli nii ootamatu!“ Diana Arno: „Justkui vaikus keset tormi.“

Tallinn Fashion Weeki avaval Eesti suurimal moesündmusel Kuldnõela galal tunnustatakse moeloojat, kes on viimase viie aasta jooksul eriliselt silma paistnud. Pärisime Kuldnõela väärikatelt ja andekatelt nominentidelt veel enne peo algust, mis varjatud tundeid nominatsioon neis tekitab, kas nad on selle ära teeninud ja mis on üldse moes.