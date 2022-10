Ilm võib alt vedada, õige rõivamaterjal mitte! Millised kangad hoiavad jahedal ajal soojas?

Villane – soojem kui muu

Villase võidukäigul pole algust ega lõppu. Hea niiskus- ja soojajuhtivusega materjal on naturaalne, nahasõbralik ning hingav, suutes igas olukorras hoida kandjat kuivas ja soojas. Kes mäletab lapsepõlvest jalasääri kraapivaid karupükse, siis teadku, et sellest on villane ammu edasi liikunud. Villakiude segatakse tänapäeval sageli teiste naturaalsete või ka keemiliste kiududega, muutmaks materjali tugevamaks ja kergemini hooldatavaks, aga ka peenemaks, siledamaks ning kergemaks.