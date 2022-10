KUI SA OLED 55+ | Kuidas hooldada nahka menopausi ajal?

Pärnu Ristiku Benu apteegi proviisori Margot Lehari sõnul loetakse menopausiks seisundit, mil menstruatsioonist on möödas üle 12 kuu. Östrogeeni tootmine munasarjades on lakanud ning edaspidi toodab vähesel määral östrogeeni rasvkude. „On tuntud tõde, et östrogeen hoiab naiste nahka noorena, sest selle roll nahas on reguleerida rasu ja kollageeni tootmist, hoida naha struktuuri ning kaitsekihti. See kiirendab ka haavade paranemist,“ selgitab apteeker.

Hormoonide tõttu naha seisund muutub. Nahk muutub 50 protsenti õhemaks ja kuivemaks. Ka näokontuurid lõdvenevad märgatavalt, näokuju ning piirjooned muutuvad ebamäärasemaks. Nahk muutub tuhmimaks, kortsud süvenevad, tekivad pigmendilaigud