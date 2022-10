„USSIKEELED“ | ETTEVAATUST, LAPSED: oled sa kindel, et kunagi järeltulijaid ei taha?

Esimese asjana aga vabandus – me tõesti pole segi kamminud end ega hakanud titemantrat esitama. Kui sa lapsi ei taha ja oled endas kindel, on see endiselt väga okei ja sinu enda asi, mida ei pea kellelegi kaitsma, seletama ega põhjendama. Kuid – kui sa ei ole kindel?