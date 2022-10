Ema võib tütre suhtemustreid kujundada

Uurimused on näidanud, et emadel ja tütardel kaldub olema sarnane arv abi- või kooselusid, kirjutab Live Science. Kuid seda seost ei anna seletada majanduslike faktoritega ega ka tütre nähtud lahkuminekutega. Paistab, et emad võivad tütardele edasi anda teatavaid iseloomujooni, nagu näiteks nõrk konfliktide lahendamise oskus. See peegeldub hiljem tütre enese suhetes.