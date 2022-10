TÄNAVUSED SUHTETRENDID: võrguta meest oma ihumahlaga ja õelutse!

ETTEVAATUST, ARMUPOMM: Suhte alguses külvab üks osapooltest – tavaliselt mees – teise komplimentide ja kingitustega üle, nii et jääb mulje: see on sajandi suurem armastuslugu! Kuid seejärel tõmbub armastusega pommitaja tagasi ning tema südamedaam satub segadusse, kukkudes otsekui auku. Foto: Pexels