Suurem osa noori naisi on kogenud seksuaalvägivalda

Naiste turvalisust uuriv organisatsioon Australia’s National Research Organisation for Women’s Safety (Anrows) on seksuaalvägivalla andmeid kogunud 1996. aastast saadik. Tulemused on rabavad: 20. eluaastates naistest on seksuaalvägivalda akogenud 51%. 40. eluaastates naiste seas on see osakaal 34%. 68–73 aasta vanustest naistest teatas seksuaalvägivalla kogemist 26%. Uurimusest ilmnes, et lapsepõlve ajal seksuaalset väärkohtlemist tunda saanud lapsed langesid hilisemas elus teistest poole sagedamini seksuaalvägivalla ohvriks.