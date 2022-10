ILUMINUT | 7 põhjust, miks nahk kisub ja kuivab

Unustad nahka pidevalt niisutada

Kui sul on rasusem nahk, on naha kreemitamise unustamine ehk veidi andestatav. Kuiva naha korral on see aga suur viga. Kasuta kahte kreemi: paksemat õhtul enne magamaminekut, päeval piimjamat, kindlasti päikesekaitsefaktoriga toodet. Ära unusta ka kaela ega käsi. Kui soovid lisaniisutust, võid õhtusele kreemile lisaks kasutada ka looduslikke õlisid. Selleks sobivad puhtal kujul argaania-, jojoobi- ja avokaadoõli. Jälgi, et neile poleks lisatud ärritust põhjustada võivaid lõhnaaineid.

Pingutad naha koorimisega üle