Ukraina esileedi tänas naissõdureid: Meie kangelannad, me vajame teid elusalt ja tervena!

Instagrami postituses kirjutab Zelenska, kui oluline on naiste roll sõjaväes ja sõjategevuses ning kui tähtis on seda märgata ja tähistada. „Naine vormis. Te ei pruugi teda isiklikult tunda, kuid te ei saa vaadata eemale. Sest selle vormiriietuse taga on kõige olulisem valik elus. Võib-olla on ta kandnud seda vormi alates 2014. aastast. Või pani ta selle selga pärast Venemaa sissetungi,“ kirjutas esileedi.