„Aktuaalse kaamera“ uus ilmateadustaja Kirsi Kajamäe-Novikov: "Kui esimese eetri ajal jalg värises kingas, siis teise eetri ajal oli kehas veidralt tuim tunne.“

Sel sügisel seisis Kirsi (32) teelahkmel. Emapuhkusele jäänud naisel oli valida, kas naasta mõne nädala pärast täiskohaga õpetajaks või teha täielik kannapööre ja proovida uut ametit. „Ma ei tahaks olla inimene, kes 30 aasta pärast avastab, et on terve elu ainult geograafiat andnud. See poleks mina,“ ütleb ta.