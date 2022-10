Päästekorraldaja Annabel: „Täiskuu toob meile rohkem tööd.“

MEELETU TEMPO: Annabel armastab oma tööd, teda paelub päästekorraldaja töö juures see, et neil peab olema palju infot, nad peavad nobedalt vastama ja leidma aitamiseks parima tee. Töötajatel on korraga ees neli ekraani – seal on kaart, kõneandmed ja erinevad abivõimalused.