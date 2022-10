ILUMINUT | Kuidas õhukesed juuksed kohevaks kahupeaks võltsida?

Kasuta alati volüümi andvat šampooni ja palsamit. Õhukeste juuste puhul pea kindlasti meeles, et palsamit ei kanta peanahale, vaid ainult juustele, pigem isegi otstesse.

Otsi abi spetsiaalsetest juuksejuure tõstmiseks mõeldud vahtudest. Et toode ühtlaselt jaotuks, pihusta vahtu esmalt juukseharjale. Seejärel harja läbi juured ja alles siis juuksed kogupikkuses. Kasuta vahtu pigem vähem, sest liigne kogus surub juured tõstmise asemel hoopis peadligi.

Ka mineraalne soengupuuder on megakohevuse saavutamiseks superhea abimees. Juba väike kogus muudab tulemuse lopsakamaks. Kalluta kuivatatud juuksed üle pea ette, raputa puudrit juurtele ja käi soeng sõrmedega läbi. Kasuta seda nippi ka ülespandud soenguid tehes.

Kerge tupeering juuste alumistes kihtides on soengu pikemaks püsimiseks oluline, seepärast soeta endale korralik naturaalsete harjastega tupeerimishari. Tupeerides ära kisu ega katku karvu, vaid eralda kiharatest õhuke salk ning tõmba kammiga paar korda õrnalt juukseid tagasi.

Lihtne võte juuste tõstmiseks on ka pisikeste krepitangidega juurelokkide tegemine. Kui soovid, et see nipp jääks vaid sinu enda teada, peida krepilokid pealmiste juuste alla.